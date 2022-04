Mbappé, la scelta è clamorosa. L’indiscrezione

Mbappe rinnova con il Psg. E’ questa l’indiscrezione che piomba dal giornalista Daniel Riolo di Rmc Sport. “So che nessuno ci crederà ma firmerà il rinnovo a maggio” fa sapere il giornalista. Sempre dall’emittente radiofonica, l’ex PSG e oggi opinionista Jerome Rothen ha invece parlato di una terza squadra, oltre Real e Barcellona interessata al fenomeno francese.

Nei prossimi giorni sempre secondo le indiscrezioni emerse, ci sarebbe in programma un incontro per la firma del rinnovo. A questo punto l’accordo che, si diceva, aveva già trovato con il Real Madrid per la modica cifra di 25 milioni di euro a stagione sembrerebbe essere svanita nel nulla?

Tutto potrebbe essere stato accantonato: a maggio il campione francese avrebbe in agenda un incontro in sede per firmare il rinnovo. Una svolta che metterebbe a tacere qualsiasi indiscrezione compresa quella di pochi giorni fa di Benzema entusiasta dell’arrivo del francese.

Evidentemente secondo le indiscrezioni francesi nella testa di Mbappé rimane sempre il Psg. Staremo a vedere come si concluderà la telenovela.