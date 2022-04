Clementino: arriva il suo nuovo album “BLACK PULCINELLA”

Dopo tre anni dal suo ultimo disco, Clementino è pronto a tornare con un nuovo album: “BLACK PULCINELLA” fuori il 29 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Registrato tra Napoli e la California, con sonorità che ricordano la West Coast, è un album hip hop, con cui il rapper torna alla musica delle sue origini.

“‘Black Pulcinella’ – commenta l’artista – si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella’”.

Clementino: “Pulcinella è una maschera che rappresenta la città di Napoli“

“Pulcinella – continua Clementino – è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella.”

“BLACK PULCINELLA”: la copertina dell’album

La copertina, realizzata da Francesco Paura, raffigura il personaggio di “Black Pulcinella”. Contemporaneamente rende omaggio a MF DOOM, tra i rapper preferiti di Clementino, scomparso qualche anno fa.

Clementino: qualche curiosità su di lui

Maccaro Clemente, classe 1982, in arte semplicemente Clementino, si avvicina al rap nel 1996 e si fa largo nella scena hip hop vincendo tutte le più importanti gare di freestyle italiane. Il suo primo album indipendente è “Napoli Manicomio” (2006) al quale segue “I.E.N.A.” (acronimo di “Io E Nessun Altro”, 2011). Partecipa due volte al Festival di Sanremo: indimenticabile il Festival di Sanremo del 2016, dove il suo “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè riceve una standing ovation del Teatro Ariston e un premio De Andrè per l’interpretazione, consegnato direttamente da Dori Ghezzi.