Mbappé al Real Madrid? L’indizio arriva dai social (poi eliminato)

Kylian Mbappé al Real Madrid è stato il tormentone della fine del calciomercato: il francese però nutre ancora speranza per il passaggio alle Merengues

Il mancato passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid è sicuramente il tema più chiacchierato della sessione estiva del calciomercato. Il fenomeno francese vuole lasciare il Paris Saint Germain ma i transalpini hanno rifiutato ogni tipo di offerta da parte della Casa Blanca.

Florentino Perez era arrivato ad offrire fino a 200 milioni di euro pur di portare Mbappé a Madrid ma gli sceicchi del PSG hanno fatto muro ma contemporaneamente rischiano di perdere a zero il calciatore la prossima estate, visto che il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia, l’ex-Monaco non ha perso la speranza di vestire la casacca delle Merengues di Carlo Ancelotti, magari già dal prossimo gennaio. L’indizio arriva da una breve stories su Instagram pubblicata dall’attaccante francese con su scritto: “Sogna fino a quando il sogno diventa realtà” con allegata la canzone Dream On degli Aerosmith.

Un’esposizione importante da parte di Mbappé che – per evitare ulteriori rumors sul suo conto – ha preferito cancellare ma non è passata inosservata ai suoi milioni di fan sui social. La domanda che si pongono tutti adesso è la segue: Mbappé riuscirà a vestire la maglia del Real Madrid? Appuntamento al mercato di gennaio.