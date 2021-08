Mbappé-Real, la trattativa continua: c’è ottimismo per la chiusura

Ore calde sull’asse Parigi-Madrid, Mbappé può arrivare subito alla corte di Florentino Perez. Ecco le cifre mostruose dell’affare

Dopo la brusca frenata dei giorni scorsi, complici le dichiarazione al veleno di Leonardo, secondo Marca la trattativa per Mbappé è entrate ufficialmente nel vivo in queste ultime ore.

Rispedito al mittente il primo tentativo di 160 milioni di euro con un secco no, la società parigina starebbe seriamente pensando di liberarsi del suo gioiello subito per non rischiare di perderlo a zero nella prossima finestra di mercato, dove il calciatore sarebbe libero di firmare con qualsiasi club.

Stando a quanto riportato dai media spagnoli la base d’asta da cui partire sarebbero i fantomatici 180 milioni, gli stessi con cui il Paris Saint Germain strappo il giovanissimo Mbappé al Monaco in un’estate che, per certi aspetti, ricorda un po questa visto che nella stessa sessione di mercato arrivò, tra gli altri, anche un certo Neymar.

L’ultima offerta di Florentino Perez recita così: 170 milioni più 10 di bonus. MA la vera notizia è che, dopo le parole di Leonardo in cui definita scorretta la strategia del Real Madrid con cui non avrebbe voluto più parlare del fuoriclasse francese, i due club sono metaforicamente seduti intorno allo stesso tavolo per cercare la soluzione economica giusta che metta tutte le parti d’accordo.

Sempre secondo Marca, nelle prossime ore è atteso il rilancio decisivo da parte delle Merengues. Intanto Mbappé è sceso regolarmente in campo nella sfida di Ligue 1 contro lo Stade Reims, partita che ha visto l’esordio di Leo Messi, mettendo a segno una doppietta.