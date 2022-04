Isola dei Famosi 2022: anticipazioni di stasera, lunedì 4 aprile

Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022, in onda in prima serata su Canale 5. Dopo la puntata di giovedì scorso che ha visto l’eliminazione definitiva di Antonio Zequila, stasera, lunedì 4 aprile, andrà in onda una nuova puntata con Ilary Blasy e suoi opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nuovi arrivi e nomination Isola dei Famosi 2022

Nella scorsa puntata del reality sono sbarcati sull’Isola due nuovi naufraghi. Si tratta di Guendalina e Edoardo Tavassi. Arrivati alla Palapa, i due si sono subito immersi nella competizione. Attesa per l’arrivo di una nuova coppia di naufraghi: si tratta di Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna che sono pronti ad entrare in gioco.

A rischiare l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2022 ci sono le tre coppie formate da Lory del Santo e Marco Cucolo, Blid e Roberta Morosie, Jeremias e Gustavo Rodriguez. A deciderlo come sempre saranno gli spettatori tramite il voto.

Che fine ha fatto Patrizia Bonetti?

Dopo la prova del fuoco di lunedì 24 marzo, pare che la naufraga abbia dovuto lasciare l’isola per via delle ustioni al corpo che le avrebbero imposto il rientro in Italia. Al momento però si tratta di una indiscrezione perché pare non ci siano state conferme ufficiali. Su profilo Instagram della naufraga, intanto, sono iniziati ad apparire i primi post criptici. “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“, appare firmato staff. E poi ancora: “Shadows of B” ed infine due emoji, un cuore nero ed un cuore bianco.