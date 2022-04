Anticipazioni Amici 2021, ecco tutte le eliminazioni in arrivo

Anticipazioni Amici 2021. Continua lo show di Maria De Filippi che continua a sbancare con gli ascolti del serale di Amici 2021.

Sabato è stato un momento toccante anche per il ricordo di Piero Sonaglia, lo storico assistente in Studio di Maria De Filippi.

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre“.

Queste le parole di Maria poco prima di lanciare il video tributo andato in onda durante la trasmissione di sabato su Canale 5. Il serale ha visto due eliminazione: quella di John Erik De La Cruz e Leonardo Lini. Ospiti della puntata Nino Frassica con il suo Amici Senior e Fabrizio Moro, che ha cantato Sei tu.

Anticipazioni Amici 2021: quello che sappiamo sulle eliminazioni al serale

Le eliminazioni nelle prossime puntate del serale di Amici 2021 potrebbero essere così suddivise: nella quarta puntata ci sarà una doppia eliminazione, nella quinta, sesta e settima puntata, invece, una solo eliminazione. In semifinale si avranno o due o tre eliminazioni.