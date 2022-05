Un Posto al Sole anticipazioni: la puntata del 30 Maggio

Con il lunedì ritorna su Rai3 alle 20:45 la soap opera napoletana più longeva e famosa di sempre: Un posto al Sole. Ecco quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata di oggi.

Risoluta più che mai a portare avanti la sua gravidanza, Lara Martinelli è pronta a lasciare Napoli. Nel frattempo, invece Roberto continua a trovare scuse, evitando di fare una scelta definitiva. Eppure, oggi ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Incoraggiato da Filippo, Roberto decide di inseguire Laura e di bloccala appena in tempo prima della sua partenza. A quel punto, sembra che Ferri le farà una proposta che la prenderà completamente di sorpresa. Cosa sarà? Fatto sta che, a quanto pare, secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, i due riusciranno comunque a trovare un compromesso. Resta però da vedere se Lara, magari persuasa dalle parole di Roberto, non decida di volere anche altro da lui.

Nel frattempo, continuano anche le vicende di Rossella Graziani. Turbata più che mai dopo quanto è successo con Riccardo, la tranquillità della Graziani verrà sconvolta ancora di più dal riavvicinamento di Silvia e Michele. Per questo motivo, sentendo un forte desiderio di allontanarsi per un po’ dalla città, Rosella raggiungerà Giancarlo a Bari e poter mettere nuovamente in prospettiva la sua situazione. Stando a quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, prima di andarsene però la ragazza affiderà a Samuel e Nunzio il Vulcano.