Calciomercato Napoli: l’11 del futuro tra obiettivi e partenze

Il calciomercato del Napoli ormai è decisamente entrato nel vivo. Le partenze sono diverse e ad abbandonare la squadra azzurra saranno quasi sicuramente alcuni pezzi pregiati dello scacchiere tattico di mister Spalletti. I nomi annotati sul taccuino del ds giuntoli, però, sono altrettanto altisonanti e, al netto delle ufficialità di Oliveira e Kvaratskhelia, l’11 titolare per la prossima stagione si preannuncia essere decisamente interessante.

Calciomarcato Napoli: gli 11 del futuro

La possibile formazione titolare del Napoli per la prossima stagione presenta numerosi volti noti e qualche innesto tattico di tutto rispetto, espressamente richiesto da mister Spalletti.

Portiere

Meret: In continua alternanza con Ospina sin dal momento del suo approdo alle pendici del Vesuvio, Alex Meret è pronto a caricarsi sulle spalle le sorti della retroguardia azzurra. Il portiere titolare sarà lui.

Difesa

Di Lorenzo: Titolarissimo e attuale campione europeo con l’Italia, è pronto a riprendersi le redini del versante destro del campo. Le parole del suo agente sono chiare: vuole essere il capitano.

Koulibaly: I rumor di calciomercato portano il difensore senegalese lontano dal Napoli e dai tifosi che tanto lo amano. Il grande affetto che lega Kalidou alla terra partenopea può convincere il fortissimo difensore (tra i migliori al mondo) a chiudere definitivamente la carriera in maglia azzurra e a lottare ancora una volta per lo scudetto.

Rrahmani: Autentica e piacevolissima scoperta, Rrahmani si è confermato un autentico colpo da maestro del ds Giuntoli. Chiamato a prendere il posto del poco convincente Manolas, si è dimostrato autentico perno di difesa sfoderando costantemente prestazioni da campione.

Mathias Oliveira: È lui il primo vero volto di calciomercato del nuovo Napoli. Già ufficializzato dalla società, con molta probabilità sarà il titolare sul versante sinistro al posto di un Mario Rui mai parso realmente all’altezza della piazza partenopea. Tanta spinta, corsa e cross precisi sono le sue armi principali.

Centrocampo

Lobotka: Il rientro nei radar di Stanislav Lobotka è forse la sorpresa più gradita alle pendici del Vesuvio da qualche anno a questa parte. Un autentico mago a centrocampo, è pronto a prendere le chiavi della manovra azzurra anche per la prossima stagione. A spalancargli le porte, la probabile partenza di Fabian Ruiz.

Anguissa: Riscattato dal Fulham in questa sessione di calciomercato, Anguissa si è dimostrato una vera diga in mediana. Le sue leve lunghe e i suoi muscoli hanno fornito al Napoli proprio lo strapotere fisico di cui è parso carente nelle ultime annate.

Trequarti

Bernardeschi: Dopo alti e bassi in bianconero con la maglia della Juventus, Bernardeschi è pronto a cambiare aria e a riprendere in mano la propria carriera. Vuole essere protagonista e vuole una piazza calda che lo esalti a seguito di giocate da urlo. Napoli sembra fare proprio al caso suo.

Deulofeu: Non è una novità: Deulofeu è uno dei nomi più caldi per il calciomercato del Napoli. Al termine di una stagione decisamente scoppiettante, è pronto al grande salto. Napoli sembra davvero essere la sua dimensione ideale e uno stadio come il Maradona non potrebbe far altro che mettere in luce le sue già grandissime potenzialità.

Lozano: L’unica conferma (seppur in bilico) nella trequarti azzurra sembra essere il messicano Hirving Lozano. Di certo l’alto ingaggio e la valutazione elevata fatta da De Laurentiis scoraggiano le pretendenti, ma le qualità dell’attaccante sono innegabili. Che sia l’anno della consacrazione?

Attacco

Osimhen: Poco da dire su Victor Osimhen. Il nigeriano rappresenta il fulcro del gioco partenopeo e il finalizzatore della grande mole di gioco prodotta dagli azzurri. Il calciomercato è anche per lui rovente e le sirene estere possono convincerlo a lasciare l’azzurro, ma molto probabilmente non succederà in questa stagione.