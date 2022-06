Calciomercato Salernitana: vicino Joao Pedro, Ederson verso l’Atalanta

Potrebbe rispondere al nome di Joao Pedro il primo colpo della Salernitana 2022/23. L’italo-brasiliano è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B ed il neo ds Morgan De Sanctis coglie l’occasione per piazzare l’affare, pronto così a regalare il primo tassello importante per l’attacco a Davide Nicola.

Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale riferisce di un accordo di massima raggiunto tra i club in seguito ad un incontro con il ds sardo Capozucca. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma le sensazioni tra le parti sono positive: il prossimo summit potrebbe essere decisivo per la fumata bianca.

Joao Pedro, autore di 13 gol nella stagione appena conclusa, sarebbe un pezzo da ’90 importante per il reparto avanzato della Salernitana, calciatore navigato in Serie A e di esperienza. Visto il possibile addio di Djuric ed il mancato riscatto di Bonazzoli dalla Samp, il 10 rossoblù potrebbe essere un tassello fondamentale là davanti.

Ederson addio ma dalla Dea arrivano in 2

Sempre Di Marzio riferisce della trattativa in stato avanzata per la cessione di Ederson all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Anche qui le sensazioni sono molto positive affinché l’affare possa concludersi per il meglio: la Dea sborserà 15 milioni di più diversi calciatori che i granata possono scegliere. Uno di questi sarà sicuramente il difensore Lovato, nella scorsa stagione al Cagliari (come Joao Pedro), ed uno tra Cissé, Okoli o Cortinovis con i primi due grandi indiziati. Saranno almeno in due a partire da Bergamo con destinazione Salerno.

Ederson, tra i protagonisti della cavalcata salvezza, si appresta a lasciare il club granata dopo appena 6 mesi dal suo arrivo ma per la Salernitana rappresenterà una plusvalenza importante. Nicola però può dormire sonni tranquilli anche senza il brasiliano visto che sono vicine le conferme di Emil Bohinen e Lassana Coulibaly.

Il mercato della Salernitana entra così nel vivo quando a breve ci sarà il ritiro pre-campionato per dare il via alla stagione 2022/23.