Calciomercato Salernitana, idea Joao Pedro. Piace Pinamonti

La Salernitana è già da diverse settimane a lavoro per rafforzare l’organico a disposizione di mister Nicola. L’obiettivo è creare buona parte della nuova squadra prima che i granata partano per il ritiro precampionato, che si svolgerà in Austria a partire dal 4 luglio. Dunque tanto lavoro attende Morgan De Sanctis, nuovo Ds del cavalluccio marino dopo che i rapporti tra Iervolino e Sabatini si sono incrinati portando al licenziamento di quest’ultimo.

Tra rinnovi, acquisti e prestiti sicuramente De Sanctis andrà a puntellare l’attacco della Salernitana. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, per il reparto offensivo la dirigenza granata avrebbe messo in lista due nomi: Joao Pedro e Pinamonti. Entrambi sono reduci da una stagione positiva, rispettivamente con Cagliari ed Empoli, ed hanno raggiunto quota 13 goal nell’ultimo campionato di Serie A. Joao Pedro, peraltro, nonostante i suoi 30 anni, sta vivendo un ottimo periodo di forma come testimoniato anche dalla convocazione con la nazionale Italia.

Resta ancora viva, inoltre, la pista che porta ad Edinson Cavani. Il Ds De Sanctis, infatti, suo ex compagno di squadra al Napoli, starebbe lavorando per formulare una nuova offerta al Matador. Una proposta chiaramente più ricca, che andrebbe più vicino alle richieste dell’attaccante in scadenza di contratto col Manchester United.