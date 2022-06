Calciomercato Milan, chi sarà il prossimo 10? Le novità su Brahim Diaz

Nonostante l’ufficialità di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, Maldini e Massara sono più che mai operativi per consegnare al Milan un organico ancor più competitivo rispetto a quello salito sul tetto d’Italia nella stagione appena conclusa.

A tenere banco in questa prima fase di calciomercato rossonero, è stato soprattutto il dibattito sul futuro trequartista titolare che dovrà illuminare con tecnica e giocate di qualità manovra offensiva della squadra di Pioli. Sembrava in bilico, infatti, la posizione di Brahim Diaz, erede lo scorso settembre della 10 di Calhanoglu ma mai veramente convincente nel corso della stagione. Dopo un inizio folgorante, l’ex prodigio di Real e Manchester City ha perso gradualmente posizioni nelle gerarchie, finendo per disputare il rush finale quasi sempre in panchina.

Nonostante le tante voci dalla Spagna che volevano il folletto malagueño sulla via del ritorno verso Madrid, le ultime indiscrezioni non sembrano allontanare lo spagnolo da Milanello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il numero 10 rossonero continuerà a vestire la casacca del Diavolo anche nella prossima stagione. Una richiesta, quella di onorare il prestito biennale, che verrebbe proprio da Stefano Pioli, estimatore delle qualità tecniche di Brahim Diaz.

Ma attenzione anche agli arrivi di Yacine Adli, e soprattutto Renato Sanches, promesso sposo rossonero e possibile nuovo innesto anche in veste di trequartista.