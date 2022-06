Calciomercato Milan, la GdS spinge su Scamacca. PSG alla finestra

Questa mattina nella solita rassegna stampa delle varie testate giornaliste, una notizia su tutte ha colto l’interesse dei vari trends sui social. Ci riferiamo all’accostamento fatto dalla Gazzetta dello Sport del Milan a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale. Il giovane 23enne è la punta italiana del momento, e dopo la sua ottima stagione in Emilia pare abbia attirato l’interesse di numerose big europee.

Non solo Inter, Juventus e appunto Milan. Sulla punta neroverde è forte il pressing sia dell’Arsenal che del PSG, nuovo nome accostato all’ex Roma. Il piano dei parigini pare essere, secondo sempre la GdS, quello di svecchiare il proprio reparto offensivo, inserendo un giovane dal grande bagaglio tecnico. Il Sassuolo, come ormai noto, per sedersi al tavolo delle trattative parte da una base d’asta di 40 mln per il suo gioiello.

Indizi e dubbi sulla trattativa

Un indizio importante per avvalere la tesi della Gazzetta potrebbe essere il recentissimo acquisto da parte del Sassuolo di Agustin Alvarez, promettente attaccante uruguagio. La punta sudamericani ha giocato nella scorsa stagione al Penarol e ha attirato su di sé le attenzioni del club emiliano. Tanto da invogliare il ds Carnevali a sborsare 12 mln per il suo cartellino. Il sostituto dunque per Scamacca pare essere già stato trovato.

Nel frattempo però il Milan sembra aver sistemato il reparto attaccanti. Con l’arrivo ormai prossimo di Origi e la conferma sia di Giroud che di Ibrahimovic almeno per un’altra stagione, lo spazio pare essere esaurito. Dunque un eventuale interessamento per Scamacca, seppur legittimo viste le qualità del calciatore, non seguirebbero le logiche della rosa del Milan. E da vedere come si evolverà la situazione del reparto offensivo milanese.