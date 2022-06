Addio a Julee Cruise, la voce di “Twin Peaks” di David Lynch

Julee Cruise aveva 65 anni. La cantante aveva collaborato con Lynch anche per la colonna sonora di “Velluto Blu”

Una grande voce, simbolo di un’era, ci ha lasciati. Julee Cruise, cantante statunitense nota per le sue collaborazioni con il regista David Lynch, è scomparsa all’età di 65 anni. L’interprete era nota soprattutto per le sue colonne sonore relative alla serie TV cult “I Segreti di Twin Peaks“, andata in onda nel biennio 1990-91, e al film di David Lynch “Velluto Blu“, uscito nel 1986. Lei era la voce delle composizioni di Angelo Badalamenti.

A dare la notizia della morte è stato il marito Edward Grinnant, tramite il profilo Facebook della band new wave B-52.

“Per quelli di voi che ci sono passati, ho pensato che voleste sapere che oggi ho detto addio a mia moglie Julee Cruise. Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Senza rimpianti. Ora è in pace. Avendo avuto una carriera musicale così variegata, diceva spesso che il periodo trascorso con i B-52’s a sostituire Cindy Wilson mentre lei aveva una famiglia è stato il più felice della sua vita artistica. Sarà per sempre grata a loro. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i loro viaggi insieme in tutto il mondo. Le ho fatto ascoltare ‘Roam’ durante la sua transizione. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio, e amore a tutti voi.” ha scritto Grinnant.

Nel 2018, la cantante annunciò che le era stato diagnosticato il lupus eritematoso sistemico, una malattia cronica autoimmune. Tra le sue composizioni più note, impossibile dimenticare la celeberrima “Falling“, o anche nella bellissima “Question In The World Of Blue“. Quest’ultima è stata eseguita nel 1992 a Cannes alla prima del film di Lynch “Fuoco Cammina Con Me“, prequel di “Twin Peaks“.