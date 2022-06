Roma Pride, Elodie è la madrina della manifestazione

La trentaduenne cantante Elodie sarà il simbolo del Roma Pride in programma oggi. La performer sarà la protagonista del corteo

Protagonista anche nel sociale. Elodie è ufficialmente la nuova madrina del Roma Pride, in programma oggi per le strade della Capitale. La cantante salirà sui carri del corteo che sfilerà fra le strade di Roma, per intonare la sua “Bagno A Mezzanotte“, che è diventato presto l’inno della manifestazione. La performer ha ricordato di aver preso a cuore la manifestazione e il tema anche per via della sorella, che fece coming out.

“Piangeva. Le ho detto: sii felice. Sono emozionata, è importante ricordarci che siamo tutti uguali e i diritti sono imprescindibili per gli esseri umani. Mi rende felice l’idea di manifestare festeggiando per tutto quello che si è ottenuto e le conquiste ancora da raggiungere. Sono orgogliosa di stare dalla parte giusta. Sostenere il Pride significa sostenere l’affermazione personale, la dignità e l’uguaglianza. Lo scopo di questa manifestazione è unire le persone nella lotta alla discriminazione, qualsiasi forma abbia. Sono tutti valori che mi appartengono.” ha dichiarato Elodie.

La cantante ha poi dichiarato: “È bello sentirsi stretta in una comunità, guardarsi intorno e trovare persone che non conosci ma ti sono amiche perché condividi gli stessi valori. Mi sono sempre sentita in famiglia. Tutti dovremmo dire chi siamo. E non ci dovrebbe mai essere il peso della rivelazione. Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale. Il mio linguaggio è spontaneo e cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per spiegare chi sono, come vedo la vita e quello che per me è giusto. Mi fa stare bene.“