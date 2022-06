“Diva”: l’invito all’accettazione di sé de La Rappresentate di Lista

La Rappresentante di Lista, progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna con un nuovo brano. Infatti, è disponibile da oggi, venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo “Diva”.

“Diva” segue il successo di “Ciao Ciao”, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino. “Io sono una diva, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “Diva” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità.

Quello di “Diva è quindi un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de La Rappresentante di Lista. La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la “diva” che custodiamo. Solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione. Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato.

Il nuovo singolo è una riflessione sulla bellezza fuori dagli schemi e sulla fragilità che la figura topica della diva rappresenta. Nella cover il volto neoclassico di una statua (che riprende ancora l’estetica della copertina di “Ciao Ciao”) viene deturpato simbolicamente dal titolo del brano. Diva è quindi un memorandum alla tragicità tipica del divismo, basti pensare a Amy Winehouse o a Maria Callas; mentre un altro tema del brano è il trainwreck, il piacere malsano per i fallimenti di una star (fenomeno raccontato con lucidità da “Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano” di Jude Ellison S. Doyle)

Per La Rappresentante di Lista quelli dopo Sanremo sono stati mesi di intenso lavoro, per terminare le registrazioni del brano e prepararsi agli impegni estivi. Proprio in questi giorni, dal 19 giugno a Ferrara, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina daranno il via–dopo il debutto al “MyM–Ciao Ciao Edition”, il tour che la porterà sui palchi di tutta Italia.