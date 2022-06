Luci Addosso: testo e significato del nuovo brano di Deddy

“Luci addosso” è il nuovo singolo di Deddy scritto da lui con CVLTO e prodotto da Itaca: è un inno alla notte, al divertimento del week end come occasione per fuggire dallo stress e dalla monotonia delle settimane passate in apnea.

“Lunedì da te, Martedì non so che voglio, Mercoledì “che c’è?”, Giovedì tutto apposto , Venerdì da me, faccio quello che posso, basta che il week end sto con le luci addosso” – così recita il brano che dopo i successi de “Il cielo contromano” (Platino), “0 Passi” (Doppio Platino) e del singolo con Caffellatte “Non mi fa dormire”, mostra un lato inedito del cantante, un brano apparentemente leggero ma arricchito da una riflessione sincera su ciò che si ha realmente bisogno nella vita.

“Luci addosso racconta quasi una sensazione di malessere, di costrizione o come dico nel brano, un senso di apnea, per arrivare alla fase in cui si prende consapevolezza di ciò che succede, ciò che ci circonda e ciò di cui abbiamo bisogno per stare meglio.- racconta Deddy – “Avere le luci addosso è una presa di coscienza, una scelta e una sfida per noi stessi. Io l’ho fatto, ora aspetto ogni settimana il weekend”.

TESTO DI “LUCI ADDOSSO”, IL NUOVO SINGOLO DI DEDDY

Tu non hai idea di quanti giorni vivo in apnea

è bellissimo, profondissimo, alta marea

fermi in coda tutta la sera

è tardissimo o prestissimo

Tu non mi chiamare più più, più più

quando il sole cade giù giù, giù giù e no non mi cercare più più, più più

quando fuori è tutto blu, blu

Lunedì da te

martedì non so che voglio

mercoledì che c’è?

giovedì tutto a posto

venerdì da me

faccio quello che posso

basta che il week end

Sto con le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci

sto con le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci

oh le luci

Oh le luci

Ciao come stai?

io ho tante notti piene di guai

è scurissimo ma chiarissimo

tu dove sei?

arrivi sempre se te ne vai

fa caldissimo poi freddissimo

Tu non mi chiamare più più, più più

quando la luna sale su su, su su e no non mi cercare più più, più più

quando fuori è tutto blu, blu

Lunedì da te

martedì non so che voglio

mercoledì che c’è?

giovedì tutto a posto

venerdì da me

faccio quello che posso

basta che il week end

Sto con le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci

sto con le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci addosso

oh le luci

oh le luci

Oh le luci

Oh le luci addosso