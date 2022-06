Battiti Live 2022: ecco il cast e la data di partenza su italia 1

Battiti Live 2022 vede la presenza di quasi 90 artisti della rassegna musicale estiva di Radio Norba:

Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Sangiovanni, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe, LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Alvaro Soler, Topic, Federico Rossi, Follya, Mr. Rain, Alfa, Matteo Romano, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Hansel Delgado, Le Vibrazioni, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Kayma, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Rettore, Emis Killa, Eiffel 65, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Battiti Live 2022: svelati i nomi dei conduttori

L’edizione numero venti di Battiti Live, la sesta in onda sulle rete Mediaset (e dallo scorso anno denominata, grazie allo sponsor, Radio Norba Cornetto Battiti Live) inizierà dalla prossima settimana con la rinnovata conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci.

Quanto tempo bisognerà aspettare per la messa in onda televisiva?

Per la messa in onda televisiva su Italia 1 bisognerà aspettare, come sempre, il mese di luglio. Nello specifico, la prima puntata andrà in onda martedì 5 luglio.

Battiti Live 2022: quali città ospiteranno lo show?

Ad ospitare lo show saranno il 18 e 19 giugno Bari, il 2 e 3 luglio Gallipoli e il 10 luglio a Trani.