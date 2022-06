Finalmente, dopo un lungo periodo di restrizioni, la musica dal vivo sta tornando. Anche il cantante Cesare Cremonini, con i suoi nuovi successi e con la sua proverbiale bravura, sarà il protagonista di tanti eventi dal vivo. Scopriamo, insieme, la scaletta dei suoi concerti.

Cesare Cremonini: ecco la scaletta dei suoi concerti 2022

– Cercando Camilla

– La ragazza del futuro

– PadreMadre

– Il comico (sai che risate)

– La nuova stella di Broadway

– Logico #1

– Grey Goose

– Qualcosa di grande

– Chimica

– Colibrì

– Buon viaggio (Share the Love)

– Lost in the Weekend-Cesare Cremonini

– Mondo

– Stella di mare

– MoonWalk

– Vieni a vedere perché

– Delfini

– Chiamala felicità

– Ciao

– 50 Special

– Marmellata #25

– Poetica

– Nessuno vuole essere Robin

– Al telefono

– Un giorno migliore

Le date dei concerti

Ecco tutte le date in calendario:

– 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano

– 15 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

– 18 giugno allo Stadio Euganeo di Padova

– 22 giugno allo Stadio Franchi di Firenze

– 25 giugno all’Arena della Vittoria di Bari

– 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma

– 2 luglio all’Autodromo di Imola

Cesare Cremonini: i suoi album

Album in studio

2002 – Bagus

2005 – Maggese

2008 – Il primo bacio sulla Luna

2012 – La teoria dei colori

2014 – Logico

2017 – Possibili scenari

2022 – La ragazza del futuro

Album Live-Cesare Cremonini

2006 – 1+8+24

2015 – Più che logico (Live)

Raccolte-Cesare Cremonini

2010 – 1999-2010 The Greatest Hits

2015 – Logico Project Limited Edition

2019 – Cremonini 2C2C – The Best Of

Collaborazioni di Cesare Cremonini