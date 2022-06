Alex: fuori ora il suo primo Ep “Non siamo soli”

Finalmente, a partire da oggi 10 giugno 2022, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali “NON SIAMO SOLI”, l’EP di ALEX. Il cantautore e musicista comasco, cresciuto tra Italia e Inghilterra, è noto al grande pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Amici.

Alex: ecco il calendario degli appuntamenti confermati oggi

10 giugno MARCIANISE (CE) h. 17:00 CC Campania, Mondadori Store

11 giugno ROMA h.15:00 Mondadori Store, Piazza Cola di Rienzo

12 giugno STEZZANO (BG) h.16:00 CC.le Due Torri

14 giugno MILANO h.15:00 Mondadori Store, Piazza Duomo

16 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 CC i Gigli, Mondadori Store

17 giugno BARI h.16:00 CC. Mongolfiera Santa Caterina, LaFeltrinelli

20 giugno SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) h.16:00 CC. Corti Venete, Mondadori Store

21 giugno PADOVA h.15:00 Mondadori Store, Piazza Insurrezione 3

22 giugno BOLOGNA h.15:00 CC Vialarga, Mondadori Store

23 giugno SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) h.16:30 CC Romagna Shopping Valley

26 giugno TORINO h. 17:00 Le Gru

27 giugno LA SPEZIA h. 17:00 CC. Le Terrazze

28 giugno CATANIA h. 18:30 CC Le Zagare

29 giugno PALERMO h. 18:30 Libreria Flaccovio Mondadori Store c/o San Lorenzo Mercato

Quali brani saranno presenti nell’EP?

L’EP, disponibile in formato CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale (https://alexw.lnk.to/nonsiamosoli-pre), conterrà i brani presentati da ALEX durante lo scorrere di questi ultimi mesi all’interno del programma: la title track “Non siamo soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato ORO), “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.