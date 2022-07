Tormentoni estate 2022: ecco tutte le hit estive italiane

“Hey, baby no stress” stai per scoprire tutti i tormentoni estivi 2022! “Passa un anno e ci sembra meno”, dall’ultima stagione estiva che ha incoronato Marco Mengoni “Re dell’estate 2021“ con la sua hit “Ma stasera“. Adesso però scopriamo insieme tutti i brani dell’estate 2022!

Prima di scoprire i tormentoni estivi 2022, vi ricordiamo che il 31 agosto 2022, all’interno della cornice dell’Arena di Verona, verrà proclamata la canzone vincitrice della “Power Hits Estate 2022” indetta da RTL 102.5.

Durante la serata, inoltre, verranno assegnati, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e SIAE, alcuni premi che prendono in considerazione il periodo dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022. Direttamente dal palco dell’Arena di Verona verrà premiato il “singolo italiano più venduto“, “il singolo indipendente più suonato dalle radio“, “il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia“, e “l’album più venduto nel periodo agosto 2021 – agosto 2022“.

Ecco come votare

Per poter votare il tormentone estivo 2022, è necessario essere registrati alla Community MyPlay ed effettuare il login. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno per ogni Classifica Settimanale (aperte dal 20 giugno, ogni settimana, dalle 12.00 di lunedì fino alle 12.00 di venerdì) e per la Classifica Generale (aperta dalle 12.00 del 20 giugno fino alle 12.00 del 26 agosto 2022).

Tormentoni estate 2022

Ecco tutti i brani che ci faranno compagnia durante quest’estate 2022! Qual è la vostra hit preferita?