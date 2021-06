Pronti a scoprire tutti i (probabili) tormentoni dell’estate 2021? Ecco tutti i cantanti che si sfideranno per conquistare l’estate!

Se anche voi siete pronti a ballare (ma senza ballare) sotto il sole di Riccione, non potete perdervi questo articolo con tutti i tormentoni dell’estate 2021 che ci faranno compagnia durante quest’ennesima stagione insolita. Come di consueto, ad aprire la stagione estiva non poteva mancare Alvaro Soler che, successo dopo successo, ha conquistato le spiagge di tutta Italia con le super hit estive come El Mismo Sol, Sofia e Libre. Il singolo Magia uscito a fine marzo scorso sta già conquistando tutte le classifiche. Presenterà il suo brano durante la Power Hits Estate 2021, l’evento Covid-Free ideato da RTL 102.5?

Se dicessi Karaoke? Ecco, proprio lei sarà una delle regine dell’estate che, con il suo Sorriso Grande, ci ha regalato un nuovo inno per la Nazionale Italiana agli Euro 2020. Infatti, il brano di Alessandra Amoroso, in una versione parzialmente rivisitata, è stato inserito nei programmi di Sky Sport, quindi, di fatto, Alessandra diventa una sorta di “portabandiera” per gli Azzurri.

Tormentoni estivi

Il trio ben consolidato è quello formato da Giusy Ferreri con i Re Mida del pop italiano. Le hit Amore e Capoeira e Jambo hanno permesso al magico trio di conquistare ben otto dischi di platino, riusciranno a replicare il successo con Shimmy Shimmy?

Dai Re Mida passiamo ai Re Magi: Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. Scherzi a parte, l’insolito trio l’11 giugno pubblicherà il singolo Mille. L’annuncio è avvenuto con una foto su Instagram in cui si può notare che dal muso della Cadillac rosso fuoco, appare una sorta di trono su cui è seduta Orietta Berti vestita di fucsia con la famosissima maglia con le conchiglie che ha conquistato tutti a Sanremo.

Con Movimento Lento scende in pista anche Annalisa insieme a Federico Rossi un brano divertente che porta a ballare e a far muovere la testa.

Dopo aver partecipato al Festival con Cuore amaro, Gaia Gozzi ha pubblicato Boca, brano in collaborazione con Sean Paul, un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde con il desiderio di muoversi e ballare liberamente.

Doppio (probabile) tormentone estivo questa estate vede protagonista Loredana Bertè che colleziona ben due duetti. Il primo vede la collaborazione di Giordana Angi sulle note dell’orecchiabile Tuttapposto, singolo uscito in occasione della pubblicazione del nuovo disco della cantautrice italo-francese “Mi Muovo”.

L’altro duetto, vede protagoniste due donne rock: la già citata Loredana Bertè ed Emma! Il singolo “Che sogno incredibile“, in uscita il 4 giugno, anticipa l’uscita di Best of me, progetto con cui Emma celebra i suoi primi 10 anni di carriera.

Singoli in uscita 4 giugno

A un anno di distanza da La Isla, Elettra Lamborghini è pronta a pubblicare una nuova canzone che ha già il sapore di una super summer hit. Il brano, dal titolo Pistolero è la formula perfetta per dar voce alle avventure estive “Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale“.

Il 4 giugno uscirà Makumba il singolo che vede mescolare pop e indie, a calde sonorità esotiche: i protagonisti? Noemi e Carl Brave. Altro importantissimo nome è quello della giovane Madame che con Marea, prodotto da Dardust e Bias, esprime in maniera sensuale con una musica “a tratti ipnotica”, la marea che ci travolge quando “saltiamo negli occhi” di quella persona.

Prenderanno parte all’avvincente sfida per conquistare il titolo di Tormentone estivo 2021, anche Clementino e Nina Zilli con Señorita, brano scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate. Dopo il successo straordinario della loro ultima hit A un passo dalla Luna che ha conquistato ben 5 dischi di platino in Italia, il sodalizio tra Rocco Hunt e Ana Mena continua con il brano Un bacio all’improvviso, saranno loro il re e la regina dell’estate?

Nominando Ana Mena è impossibile non citare Fred De Palma con il quale ha pubblicato D’estate non vale e Una volta ancora. Quest’anno il giovane rapper ha pubblicato il 12 marzo 2021 il singolo Ti raggiungerò, colonna sonora dello spot di Wind Tre con Fiorello come protagonista.

Amici

Direttamente da Amici ascolteremo i brani dei finalisti di Amici 2020: Tancredi con la sua Las Vegas, Aka7even con Loca, Sangiovanni con Malibu e Deddy con il singolo 0 passi.

