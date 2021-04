Dopo “Piume”, è uscito il secondo singolo di Alessandra Amoroso dal titolo “Sorriso grande”. Ecco il testo e il significato del brano

Alessandra Amoroso ritorna alla grande con ben due singoli pronti a scalare le classifiche: “Piuma” e “Sorriso grande“. Il primo, nato dalla penna di Alessandra Amoroso in collaborazione con Davide Petrella, nasce da un’urgenza di comunicare due stati d’animo che accomunano, soprattutto in questo periodo storico, tantissime persone: paura e di solitudine. Se aggiungiamo a queste emozioni anche il dolore per la fine di una storia d’amore, possiamo avere due reazioni: o ci si abbatte totalmente oppure si rinasce dalle proprie ceneri. “Piuma” è questo, la rinascita che porta Alessandra ad una nuova consapevolezza: bisogna imparare a vivere “leggeri come una piuma”.

Questa nuova consapevolezza ci porta a fare un bel “Sorriso grande“, un brano energico che non poteva non uscire in primavera. Infatti, come tutti sappiamo, la primavera simboleggia la rinascita e, con questo brano, Alessandra Amoroso ha ritrovato tutto il suo entusiasmo che da sempre la contraddistingue. In conclusione, se “Piuma” possiamo dipingerlo con colori freddi e quindi inserirlo nel “Periodo Blu” di Picasso, “Sorriso grande” lo possiamo tranquillamente collocare nel “Periodo Rosa” perché, seppur sia comunque presente la cosiddetta “bile nera“, è meno rilevante rispetto all’intero brano che ci avvolge completamente.

Testo

Stare lontano non è facile

però è più facile di allontanarsi

sulle finestre ci lanciamo i sassi

come i bambini che han bisogno di chiamarsi

e allora sì

io non ho mai smesso di ridere

perchè non voglio abbandonarmi

anche se il vento soffia forte sulla faccia

mi tengo sempre un sogno nella tasca

Guardo la strada che portava da te

finiva dentro i tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande (x2)

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

Allora si io non mi stanco mai di ridere

anche se non lo fanno gli altri

che se l’amore è un grande e misterioso braccio

mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

Prendo la strada che portava da te

finisce dentro i tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande (x2)

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

oggi no oggi no oggi non si muore d’amore

me lo ripeto da un po’ x2

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande (x2)

anche se piangerai lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

oggi no oggi no oggi non si muore d’amore