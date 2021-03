Se arriva Alvaro Soler arriva la “buona stagione” giusto? “Magia” scalerà sicuramente tutte le classifiche. Ecco il testo e il significato

Se arriva Alvaro Soler arriva la “buona stagione” giusto? Lo scorso anno il cantante spagnolo ha saltato l’appuntamento annuale con il singolo estivo e sappiamo bene com’è andata. Ironia a parte, successo dopo successo ha scalato le classifiche internazionali conquistando tantissimi premi e, con “Magia” è pronto a farci sorridere e ballare in riva al mare. Con la speranza di poter ritornare a ballare tutti assieme le hit estive, scopriamo il testo e il significato del brano “Magia”.

“Quest’anno è così duro, perché non pubblichi qualcosa?’ I fan mi hanno ricordato il motivo per cui faccio musica ed è stato molto divertente scrivere una canzone dedicata a loro. Ho sentito un costante bisogno di ballare durante il processo creativo. Se una canzone ti fa questo effetto, sai che c’è qualcosa di buono in essa. Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo il termine magia per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione – a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta”, ha raccontato Alvaro Soler.

Pronti a scoprire il testo e la traduzione?

Alvaro Soler – traduzione Magia

Esco, vieni a bere qualcosa

Ti porto una canzone

Nel caso in cui tutto vada bene

Ehi, sali nella mia macchina

Andiamocene da qui

Nel caso in cui tutto vada bene

E oggi nulla ha importanza

Vieni o non vieni, sì o no? Uoh-oh

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone

Perché la magia delle tue labbra mi parla di

Peter Pan e del rock and roll

Facciamo un bagno al mare, nudi prima

Che io venga catturato dalla luna, baciando la tua pelle

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone (Oh)

Dimmi che siamo in un film

Vieni, avvicinati

Perché non facciamo diventare l’acqua color turchese?

Che questa vita è nostra

Nulla da perdere

Vedrai che andrà bene

E oggi nulla ha importanza

Vieni o non vieni, sì o no? Uoh-oh

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone

Perché la magia delle tue labbra mi parla di

Peter Pan e del rock and roll

Facciamo un bagno al mare, nudi prima

Che venga catturato dalla luna, baciando la tua pelle

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone (Oh)

Montagne, montagne e cielo

Sei la terra, la terra tra le mie dita

Mi basta guardarti

Per dimenticare il ieri

E posso capire

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone

Perché la magia delle tue labbra mi parla di

Peter Pan e del rock and roll

Facciamo un bagno al mare, nudi prima

Che venga catturato dalla luna, baciando la tua pelle

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone (Una canzone)

Perché la magia dei tuoi occhi mi fa rendere conto

Che vita è una canzone

Testo

Salgo, vente a tomar algo

Tráete una canción

Por si todo sale bien

Oye, móntate en mi coche

Vámonos de aquí

Por si todo sale bien

Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no?

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piеl

Porque la magia

De tus ojos me hacе ver

Que la vida es una canción

Dime que se está de cine

Ven, acércate

¿Por qué no pintamos el agua turquesa?

Que esta vida es nuestra

Nada que perder

Ya verás que sale bien

Y nada importa hoy

Te vienes o te vienes, ¿sí o no?

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piel

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Montañas, montañas y el cielo

Eres la tierra, la tierra en mis dedos

Solo mirarte y ya sé

Que olvido el ayer

Y puedo entender

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus labios me habla de

Peter Pan y de rock ‘n’ roll

Bañarnos en el mar

Desnudos antes de

Que me pille la luna

Besando tu piel

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción

Porque la magia

De tus ojos me hace ver

Que la vida es una canción