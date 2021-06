Valeria Marini ha definitivamente abbandonato l’isola di Supervivientes

Si è conclusa definitivamente l’avventura di Valeria Marini a Supervivientes, ovvero la versione spagnola dell’«Isola dei Famosi». Anche lì Valeria si è contraddistinta per avere regalato la giusta dose di trash. Prima aveva convinto due sue compagne di reality a mangiare alcune uova crude, con il risultato che tutte e tre si erano ritrovate intossicate in preda a dolori di stomaco e vomito. Poi aveva avuto l’idea di andare a pescare dei granchi, tornando piena di punture di medusa. E ancora, litigi, discussioni e scontri con gli altri naufraghi. .

Dopo 53 giorni, però, il pubblico ha deciso che deve ritornare in Spagna, con 15 chili in meno (era partita per l’Honduras pesando 80 kg). Dopo una prima eliminazione ha deciso di rimanere in gioco a Playa Destierro, ma alla seconda nomination Valeria non ce l’ha fatta ed è stata eliminata definitivamente.

Tra le prove affrontate anche la traduzione in altre lingue della sua famosa frase iconica “baci stellari”. Prima di abbandonare il gioco, Valeria è rimasta coinvolta in una feroce lite con un’altra concorrente, Lara Sajen, che è quasi sfociata in uno scontro fisico. Ora la showgirl è attesa in studio. Molto probabilmente Supervivientes verrà tradotto e trasmesso anche in Italia.