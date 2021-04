L’Isola dei famosi, giovedì 15 aprile, andrà in onda in differita. Pronti a scoprire il motivo? Come si chiuderà il televoto? Ecco tutte le risposte

Per la prima volta nella sua storia, l’Isola dei famosi andrà in onda in differita. Pronti a scoprire il motivo? Se la scorsa settimana Ilary Blasi e il suo staff hanno saltato una puntata per lasciare spazio al debutto del reality iberico “Supervivientes“, questa volta, l’appuntamento di domani (giovedì 15 aprile) andrà in onda in differita.

Il motivo della messa in onda in differita, come anticipato nelle precedenti righe, è molto semplice: il problema è la concomitanza tra l’Isola dei Famosi e Supervivientes (versione spagnola dell’Isola ndr) che vanno in onda lo stesso giorno, il giovedì, dalla stessa location: la Palapa. Ecco, quindi, spiegato il motivo della differita che sta riscuotendo molte polemiche da parte del pubblico. Infatti, la domanda che mi sorge spontanea è “perchè non eliminare una puntata, lasciando solo un appuntamento settimanale invece di due?”.

Intanto, l’inviato dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino, al termine del daytime di lunedì 12 aprile, ha spiegato che durante la puntata pomeridiana del reality chiuderà il televoto che vede in nomination: Fariba, Roberto e Valentina.

Supervivientes

La versione spagnola dell’Isola dei Famosi, quest’anno, vede anche ben due concorrenti italiani. Si tratta di Valeria Marini, che sta girando tutti i reality possibili e immaginabili, e Gianmarco Onestini fratello del tronista Luca.