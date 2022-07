Romagnoli alla Lazio, visite mediche e accoglienza calorosa

Romagnoli è definitivamente un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore ex Milan è arrivato all’aeroporto di Fiumicino e il suo primo commento appena uscito dal gate è stato: “Finalmente“. Tra la società biancoceleste e Romagnoli c’è stato un lungo corteggiamento che si è poi concluso nel migliore dei modi: la firma del contratto. Nella mattinata infatti Romagnoli ha legato il suo nome a quello della Lazio per 5 anni (con opzione per il 6°), svolgendo anche le visite mediche. Ad accoglierlo tantissimi tifosi biancocelesti, un vero e proprio bagno di folla per il centrale che ritrova il compagno di nazionale Immobile.

Può dirsi soddisfatto, dunque, Maurizio Sarri, al quale il presidente Lotito aveva assicurato una campagna acquisti di livello e soprattutto in linea con le idee dell’allenatore. Insomma l’esatto opposto di quanto accaduto a gennaio con gli arrivi non condivisi di Kamenovic e Cabral. Ora che manca un mese all’esordio in campionato contro il Bologna Sarri ha praticamente la rosa quasi al completo. Manca solo il secondo portiere, che nelle idee della dirigenza laziale è Provedel (il quale potrebbe arrivare versando poco meno di 5 milioni allo Spezia).

Numerosi dunque i colpi di mercato che la Lazio ha messo a segno. Per rinforzare la difesa sono arrivati Casale, Gila e Romagnoli. Marcos Antonio a centrocampo per prendere il posto di Leiva svincolato e Cancellieri in attacco. Ultimo ad accasarsi alla Lazio è il nuovo portiere titolare Luis Maximiano, preso dal Granada per 7 milioni. In totale Lotito ha speso quasi 50 milioni sul mercato tra parti fisse, bonus e commissioni.