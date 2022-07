Anticipazioni Un Posto al Sole: puntata 12 luglio

Seguiamo in anteprima cosa accadrà nella puntata di oggi 12 luglio della soap partenopea Un Posto al Sole. La confessione avvenuta a casa Giordano ha scosso tutta la famiglia. Raffaele, dopo aver rivelato di essere stato minacciato da Lello Valsano, e di aver dovuto agire alle sue spalle, è emerso che Viola era sua complice. La ragazza non aveva detto nulla a suo marito, proteggendo suo padre. Secondo le Anticipazioni Un Posto al Sole a causa di questo segreto, Viola ed Eugenio andranno in crisi. Riusciranno anche questa volta ad uscirne?

Nunzio attende i documenti falsi per lasciare l’Italia. E’ intento a ricominciare una vita insieme a Chiara, lontano da tutto e tutti. Prima però dovrà insegnare a Samuel a gestire il Vulcano da solo, ovviamente non facendo intendere il suo piano. Il Piccirillo mangerà la foglia?

Alberto intanto continua a ragionare sugli ultimi eventi legati a Nicotera. Il Palladini ammette di avere dei sospetti sull’identità del collaboratore di Nicotera. Capirà che si tratta di Tregara? Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che Riccardo farà una richiesta spiazzante a Rossella. Il Crovi chiederà alla fidanzata di aiutarlo a far fronte alla grande mole di lavoro in ospedale. Il medico sembra essere in grande difficoltà.