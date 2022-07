Jovanotti “celebra” le nozze tra Sara e Silvia al Jova Beach Party

Nel corso della nuova tappa del Jova Beach Party, che ha avuto luogo a Villanova d’Albenga alle 16:00, Jovanotti ha “celebrato” simbolicamente il matrimonio tra Sara e Silvia. Le due donne, una logopedista e l’atra insegnante di sostegno, hanno così deciso di rendere pubblico il loro amore a tutte le migliaia di persone presenti.

Fidanzate da ben 16 anni, Sara e Silvia- come accade ancora troppo spesso- all’inizio della loro storia d’amore sono state costrette a nascondersi. Ma dopo essere state insieme per tutti questi anni, hanno deciso di coinvolgere tutte le 15 mila persone presenti nei loro festeggiamenti.

Accomunate entrambe dalla passione per Jovanotti, Sara e Silvia hanno chiesto l’aiuto del cantante per la “celebrazione” di un rito simbolico, in attesa del vero e proprio rito civile che avverrà entro qualche settimana (il 4 Agosto per la precisione).

Un’impresa a cui Jovanotti non si è certo sottratto. Come riporta il “Corriere della Sera“, il musicista ha “sposato” così le due donne con la solita frase di rito: “Allora, di fronte a 15 mila testimoni io dichiaro che voi ora siete moglie e moglie, si dice così?” Dopo il tradizionale bacio, l’enorme folla è subito scattata in un fragoroso applauso per esprimere le migliori congratulazioni e felicitazioni alle future spose.