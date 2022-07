Ti mangio il cuore: il film con protagonista Elodie al cinema a Settembre

Dopo circa un anno e mezzo dalla fine delle riprese, Ti mangio il cuore, il film che ha come protagonista Elodie, vedrà la luce nelle sale cinematografiche. Diretto da Pippo Mezzapesa, il film è incentrato sulla Quarta Mafia, l’organizzazione criminale radicata in Puglia. Tra gli altopiani del Gargano vi sono due famiglie, i Malatesta e i Camporeale, che si contengono il territorio e sono rivali da moltissimo tempo, tanto da essersi già sfidati in passato.

Come nell’opera shakespeariana, Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da Elodie, si innamorano. Un amore impossibile e pericoloso, che riaccenderà la faida tra le due famiglie.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana e sarà al cinema dal 22 Settembre. Per Elodie si tratta del suo primo ruolo come attrice. Nel cast, Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.

La sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino, la fotografia è di Michele D’Attanasio, il montaggio di Vincenzo Soprano, le musiche di Teho Teardo, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak.