Elodie tra le lacrime al concerto di Marracash: l’ex coppia fa sognare i fan

Elodie, la cantante romana che con la sua voce incanta tutti, va al concerto di Marracash e il web impazzisce. Sulle note di “Crazy Love”, cantata al concerto di martedì, l’ex fidanzata di Marracash si fa scappare qualche lacrima di commozione. La canzone ha un significato immenso per Elodie, tratta di una storia d’amore mai realmente terminata.

“Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine” spiega il rapper che a lei fa riferimento in vari pezzi, compreso “Crazy Love”.

I due si erano conosciuti sul set del video “Margarita”, pubblicato nel giugno del 2019. Nello stesso modo avevano deciso di chiudere la loro relazione e lo avevano fatto sul set di “Crazy Love”, primo estratto del settimo album di Marracash, pubblicato nel novembre 2021. Nella copertina dell’album c’è anche lei insieme alla famiglia del rapper, e il videoclip mette in scena la reale fine della storia tra i due.

Il video che racconta la commozione della cantante sta facendo il giro del web e in molti si chiedono se si tratti solo di affetto oppure se ci sia qualcosa di più.