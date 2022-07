Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 15 Luglio

Sonia, titolare di una fiorente attività di abbigliamento infantile, scopre che il marito è accusato dell’omicidio di una cameriera. Don Matteo indaga. «Il bambino conteso» Il figlio di una coppia di genitori separati sparisce misteriosamente. Cecchini, dopo un colpo in testa, perde la memoria e

“diventa ” un carabiniere irreprensibile e intransigente.