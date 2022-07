Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 14 Luglio

«Il giorno più bello» La modella più nota di una sfilata di abiti da sposa viene quasi soffocata nel suo letto. Tommasi, intanto, assiste ai battibecchi di madre e suocero sui dettagli del suo matrimonio. «La bambina del miracolo» L’omicidio di una prostituta è collegato alla vicenda di un’orfana, campionessa di

scherma, che ha trovato una seconda famiglia nella sua allenatrice e nel marito. Laura, intanto, inizia ad avere dei dubbi sulla decisione di abbandonare la figlia.