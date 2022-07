Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 7, la puntata di oggi 8 Luglio

«Il ritorno» con Terence Hill Una donna, riemersa da un lontano passato,

viene aggredita; il principale sospettato è il figlio che aveva abbandonato.

Nel frattempo il capitano cerca di non sfigurare di fronte agli amici spagnoli di Patrizia, che si sono stabiliti in casa sua. «Tre nipoti e una tata» Nella villa di una ricca famiglia, durante un ricevimento viene rinvenuto un cadavere. Le indagini portano a galla il passato avventuroso della tata dei tre piccoli orfani che abitano nella villa con lo zio