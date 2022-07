Call Center, ecco come bloccare le chiamate: le procedure

Dal 27 luglio 2022 sarà possibile bloccare le chiamate dei call center anche sul proprio numero di telefono cellulare. Il registro delle opposizioni nasce per questo motivo, per impedire ai call center delle aziende di contattarci, non solo al telefono, ma anche per la pubblicità cartacea. L’iscrizione si ottiene attraverso quattro modalità:

Compilando l’apposito web form disponibile su questo sito;

Chiamando il numero verde 800 265 265 dal numero che si intende iscrivere (ovvero dal numero a cui è associato l’indirizzo di posta cartacea che si intende iscrivere) e comunicando i propri dati;

Compilando l’apposito modulo digitale disponibile su questo sito da inviare tramite email all’indirizzo di posta elettronica [email protected];

Inviando una raccomandata con i propri dati e allegando una copia del documento di identità.

Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 aprile estende il diritto a non ricevere telefonate dai call center anche alla telefonia mobile, possibilità già prevista per la telefonia fissa che, a dirla tutta, ha funzionato in modo relativo.

È un servizio gratuito voluto dal ministero dello Sviluppo economico tramite il quale l’utente può chiedere che il proprio numero di telefono fisso e mobile vengano protetti al fine di non ricevere telefonate che non ha autorizzato. Le aziende di telemarketing e di vendita che non si adegueranno rischiano multe fino al 4% del fatturato e fino a 20 milioni di euro.