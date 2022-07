Incidente Carmine Elia, il regista di Mare Fuori: morte due ventenni

Grave incidente per Carmine Elia, il regista di Mare Fuori. E’ successo a Roma, dove c’è stato un frontale tra due auto. Morte due ventenni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia. Gravemente ferito il regista, ricoverato al Gemelli in codice rosso. La Citroën su cui viaggiavano le due ragazze, arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l’impatto. Le giovani sono state trovate già morte dai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti.

Oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a chiudere gli accessi alla tangenziale. Mentre i vigili del fuoco hanno estratto i corpi delle due vittime, rimasti incastrati dentro l’auto.

Fuori dal reparto, anche un amico di Carmine Elia che, raggiunto da Repubblica, ha dichiarato: “Sono ancora sotto shock, ho vissuto una notte da incubo. Carmine mi ha chiamato subito dopo l’incidente e io sono arrivato in via del Foro Italico. Non può nemmeno immaginare a quale scena ho assistito”.

Tra i lavori di Elia, Cascina Vianello, Don Matteo 5, Attenti a quei due, Ho sposato uno sbirro, Nati ieri, Rossella, La Porta Rossa, La Dama velata, il Sistema e I sopravvissuti che andrà in onda a ottobre in Rai.