Giffoni Day 5, il Festival accoglie il primo ospite internazionale: Richard Madden

Il Giffoni Film Festival, al suo quinto giorno, accoglie uno degli ospiti più attesi della stagione: l’attore britannico Richard Madden. Conosciuto dal grande pubblico aver interpretato Robb Stark ne “Il Trono di Spade”, Madden, da allora, ne ha fatta di strada. La serie Rai I Medici, Bodyguard e l’ultimo successo Marvel The Eternals, sono solo alcuni dei progetti a cui Madden ha preso parte negli ultimi 10 anni. Bello, spiritoso, alla mano. Si è presentato così nella Sala Truffaut, accolto con grande fervore dai ragazzi del Giffoni.

A seguire, il Giffoni ha ospitato un altro giovane attore, questa volta italiano: Ludovico Tersigni, conosciuto dagli adolescenti per i suoi ruoli nelle teen-drama series Skam e Summertime. Ospite al Giffoni per l’anteprima del film Disney Lighyear-la veria storia di Buzz, di cui lui doppia uno dei protagonisti nella versione italiana, Tersigni ha attraversato il Blue Carpet regalando foto e sorrisi ai fan. Di seguito il video della nostra intervista.

Spazio anche per la musica al Giffoni Film Festival. Ai microfoni di Zon, e poi ad infiammare il palco del Music Concept, i due giovani cantanti Albe e Mr Rain, diversi per stile e personalità, ma con la musica come unico filo conduttore ad unirli.