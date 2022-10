Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 3 Ottobre

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Dopo essere stati protagonisti indiscussi, Franzi e Tim lasciano la Germania per vivere il loro sogno d’amore a Londra. Il centro della scena della diciasettesima stagione in onda su Rete 4 viene occupato da Maja von Thalheim e Florian Vogt. I nuovi protagonisti vivranno una storia d’amore apparentemente perfetta cercando di far trionfare i loro sentimenti tra mille peripezie.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 3 Ottobre

Erik e Maximilian cercano di far passare l’esame di abilitazione al golf a Gerry con un piano, che consiste nel compilare il questionario con le risposte esatte e poi sostituirlo a quello che ha redatto Gerry davanti a Werner, che è l’esaminatore. Il piano, però, ha un goffo epilogo e forse Wer-ner ha capito l’imbroglio.

Maja e Florian, intanto, sono insieme e innamorati più che mai, ma ora devono trovare una soluzione per vivere. Intanto, tutti credono che Cornelia abbia tentato il suicidio ingerendo una dose elevata di sonniferi, ma non è vero.