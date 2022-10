Giampaolo, il “Maestro” non è più l’allenatore della Samp

Sembrava questione di tempo ormai, ma adesso è ufficiale. Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. Gli è stata fatale la sconfitta subita in casa contro il Monza alla sua seconda vittoria consecutiva. L’andamento preoccupante dei blucerchiati, attualmente ultimi in classifica con soli due punti in otto giornate, ha messo di fatto la parola fine alla seconda avventura del “Maestro” a Genova. Lo 0-3 subito ieri ha lasciato nella dirigenza la convinzione di dover cambiare rapidamente rotta.

Di seguito, ecco il comunicato ufficiale della società in merito all’esonero di Giampaolo. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club.”

Ora la squadra genovese si sta guardando intorno alla ricerca di un valido sostituto capace di cambiare le sorti di una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Il primo nome uscito fuori pare essere quello di D’Aversa poiché il tecnico è ancora sotto contratto con la dirigenza blucerchiata. Non è da escludere però un possibile ritorno di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Nel prossime ore scopriremo il futuro della squadra di Genova.