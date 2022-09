Monza, Palladino è il nuovo allenatore: cosa cambia al fantacalcio

Sport

14 set 2022 di Michele Mastia

Il Monza cambia allenatore. Dopo un inizio di stagione decisamente non brillante, la società ha deciso di mettere alla porta l’ex Giovanni Stroppa per affidare la guida della squadra all’allenatore della primavera Raffaele Palladino. L’ex calciatore di Juventus e Monza (tra le altre) ha subito indetto una riunione di squadra in cui ha spiegato a chiare lettere ciò che vuole dai suoi per questa stagione.

Il nuovo Monza di Raffaele Palladino: modulo

Alla guida della primavera del Monza, Palladino ha più volte schierato i suoi con un 3-4-2-1. Fa dell’utilizzo del centravanti di peso una delle sue armi principali. Alle spalle della punta (che salvo sorprese dovrebbe essere Petagna) i trequartisti agiscono a tutto campo allargandosi e stringendosi in base a dove la punta va a creare lo spazio.

Gli uomini chiave

Quel che è certo è che Gianluca Caprari (semitop della scorsa stagione) non dovrebbe più vivere un periodo di appannamento come questo appena trascorso. Lui, insieme a Petagna, è l’uomo chiamato a risollevare le sorti della squadra che ha sempre fatto della salvezza tranquilla l’obiettivo minimo in stagione.

Il terzo profilo da tenere d’occhio è certamente quello di Carlos Augusto. Il difensore (che gioca a centrocampo) si occuperà di presidiare la zona esterna sinistra del campo, sgroppando a tutta fascia fornendo assist ai compagni. Per lui saranno sicuramente prevalenti i compiti offensivi.