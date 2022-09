VAR, che errore in Juventus-Salernitana. Bonucci in gioco

Grave, gravissimo errore nel finale di una partita del tutto impazzita. Juventus-Salernitana è stato il match che non ti aspetti, una gara che sulla carta sembrava dover aver vincitore netto già in partenza, e che invece ha visto tutt’altra situazione nei 90 minuti. I padroni di casa sono andati sotto di due reti nel primo tempo, e soltanto al 90esimo sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio. Il pari forse stava già stretto a questa Salernitana che avrebbe sicuramente qualcosa in più ai punti. Ma il calcio è fatto di sliding doors, e il punto focale della partita, quello tanto discusso, diventa il calcio d’angolo in pieno recupero per la Juventus.

Sulla battuta parte Cuadrado, il quale trova in area Milik che riesce a girare di testa in rete. Se fosse andata semplicemente così, nessuno si sarebbe potuto lamentare di niente, ma a trarre in inganno è la posizione di Bonucci che tenta l’intervento davanti a tutti i giocatori in area della Salernitana. Durante l’esultanza poi lo stesso polacco, già stato ammonito precedentemente, viene espulso per doppia ammonizione. Il VAR interviene però e richiama l’attenzione dell’arbitro per un fuorigioco attivo di Bonucci che non tocca il pallone ma prova a intervenire. L’arbitro va a controllare le immagini fornite in cabina e dichiara che il gol è da annullare.

L’errore clamoroso

A fine partita poi, ogni opinionista o canale tematico inizia ad analizzare l’accaduto, domandandosi se quello di Bonucci potesse davvero essere considerato fuorigioco attivo. Nessuno poteva immaginare che dietro a questa domanda andava contato qualcosa di più importante, qualcosa di molto più grave. Infatti, come detto già prima, l’arbitro ha dichiarato il fuorigioco del difensore juventino dopo aver visto le immagini fornite dal VAR. Il problema è che quelle immagini sono sbagliate: in cabina di monitoraggio hanno osservato solo la situazione dei giocatori granata in area di rigore, senza guardare oltre.

Per un errore clamoroso come questo, in Bubdesliga non omologherebbero il risultato e farebbero rigiocare la partita.

In 🇮🇹, fosse capitato ad un'altra squadra di prima fascia, in Parlamento chiederebbero la sospensione del campionato. #JuventusSalernitana #JuveSalerَnitana pic.twitter.com/1xE9IQ1fUM — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) September 11, 2022

Sky Sport infatti, grazie ai suoi video ed immagini, fa vedere che al momento del colpo di testa di Milik, Antonio Candreva fosse l’ultimo uomo in linea al limite del calcio d’angolo, il quale manteneva tutti i giocatori bianconeri in gioco. Analizzando ancora meglio la foto, Sky stabilisce che Bonucci fosse a 3,42m dalla porta, Candreva solamente 2,90. Regolare quindi la posizione del bianconero, e gol che sarebbe dovuto essere convalidato. E allora perché non è accaduto ciò? Perché forse il Var non ha avuto modo di accedere a queste immagini. Un punto cieco che rende l’errore di Torino il più importante e grave della storia da quando nel 2019 è entrato in vigore.