Deep in me è il nuovo brano di Tony Deledda, djmarcellino (Marcello Di Matteo) e Maria Negri. L’uscita di questa meravigliosa opera musicale, improntata su tematiche di rilevanza sociale e culturale quali la guerra, la pace, la fede e l’umanità, è prevista per fine settembre. La canzone è stata registrata presso il PANTA REI Music Studios, a Baronissi.

Deep in me: analisi dettagliata del testo scritto da djmarcellino

Il testo della canzone è stato scritto da djmarcellino durante una notte difficile, carica di pensieri, dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina. Uno sguardo dolce ed attento sul mondo, una sensibilità che si fa parola e che, successivamente, diventa melodia. Le parole usate dall’autore sono potenti:

“You can’t get used to war Listen to your soul Listen to your heart”

Marcello invita tutti a non abituarsi alla guerra, a non spegnere la propria umanità. Anche, e forse soprattutto, in periodi difficili bisogna ascoltare la propria anima ed il proprio cuore.

La scrittura immediata e veritiera ci restituisce un’immagine luminosa, carica di speranza e di pace:

“Power to the music Cause music is God who smiles”

La musica è vista, in questo caso, come il motore del mondo, come il magma presente all’interno del nucleo terrestre, come “Dio che sorride”. La musica muove tutto, mobilità gli esseri umani, permette ai nostri cuori di battere e di sentirsi vivi. Il sorriso di Dio è come un dipinto che illumina i nostri respiri. La musica è Dio che si manifesta nello splendore del mondo, nella bellezza di un tramonto e nel miracolo di un’alba. Bisognerebbe vivere tutti i giorni in pace, lontani da qualsiasi orrore e da qualsiasi strazio morale e fisico.

“Make love Make joy Make happiness“

Il verbo “Make” all’inizio di questi tre versi assume un ruolo particolare, quasi imperativo. L’autore invita le persone a compiere determinate azioni. A concretizzare, nel modo più puro e più autentico di questo mondo, l’amore, la gioia, la felicità. Questa triade di emozioni non deve rimanere aleatoria, ideologica. Queste sensazioni devono risvegliarci, farsi carne ed azione, al fine di portare ogni singolo essere umano a provare empatia per l’altro, a sentire i battiti dell’altro nella propria pelle e nel proprio tessuto interiore.

“Peace wills save us”

Alla fine del testo una sentenza, una soltanto: la pace è la soluzione, la pace è la radice di ogni forma d’amore, madre genitrice del respiro terrestre, fonte di ogni possibile scia luminosa.

Maria Negri: una voce per la pace

Maria Negri è una talentuosissima cantante afroamericana, abita a Baronissi e fa parte del gruppo Blue Channel. La sua voce profonda si fonde perfettamente alla musica e funge da cassa di risonanza per un messaggio di pace. La canzone, nel suo insieme, è magica, ancestrale e rimanda ad uno stadio di pura serenità. I versi finali della canzone sono una vera e propria protesta sociale, assumono un tono corale e potente, come solo la verità sa essere:

“Order disorder Organization Manipulation disinformation We have friends who paint the train of the station”

Deep in me, Tony Deledda: una base musicale che unisce

Il bravissimo Tony Deledda, a Riccione, ha dato vita alla tre versioni della canzone:

Deep in me ‘dub verson’

Deep in me ‘original version vocal’

Deep in me ‘lounge version’ (il testo di questa versione è scritto da djmarcellino)

Tony Deledda, con le sue capacità ed il suo estro, ha composto un suono ed una ritmica che riescono a toccare, con tutta l’empatia possibile, le corde dell’anima.

Deep in Me: un progetto nato grazie all’empatia

Tony Deledda, djmarcello e Maria Negri hanno cooperato sinergicamente per realizzare questo progetto. I tre artisti hanno unito le loro idee, la loro creatività e le loro forze in un periodo storico sfavorevole. Pur essendo distanti fisicamente, infatti, le loro menti ed i loro cuori si sono abbracciati ed hanno dato vita ad un’opera musicale commovente, ricca di bellezza e di calore. E, come ci suggeriscono gli ideatori di questo bellissimo prodotto musicale, non lasciamoci prosciugare dall’orrore della guerra. Restiamo sempre in piedi, guerrieri forti e fieri della nostra profonda umanità. Proteggiamo la nostra tenerezza e diventiamo indomabili, per sempre.

Testo canzone