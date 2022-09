John Legend: fuori oggi il doppio album “Legend”

Oggi John Legend, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, ha pubblicato il suo attesissimo ottavo album in studio, “Legend”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto esecutivamente da John Legend e dal prolifico produttore-scrittore Ryan Tedder il doppio album è soffuso di uno spirito impenitente di sensualità e gioia, informato dalla piena vulnerabilità del dolore, della lode e della guarigione.

ACT I del nuovo doppio album ricorda vividamente i piaceri mondani e sensuali del sabato sera, pieni di lussuria, sesso e avventura. Si apre con “Rounds”, un coinvolgente joint in collaborazione con Rick Ross, artista con cui Legend ha collaborato già molte volte. Altre tracce includono un ritmo R&B fumante e dirompente in “Splash” con Jhene Aiko e il rapper Ty Dolla $ign, “Dope”, una “traccia estiva e piacevole” con il rapper JID e “Love“, con Jazmine Sullivan, che Legend conosce da quando era una giovane artista. ACT I culmina con il singolo “All She Wanna Do“, da subito avvincente ed edificante con Saweetie, che Uproxx ha definito un “bang sexy da pista da ballo” e Rolling Stone ha descritto come un “marmellata da discoteca”.

ACT II evoca la sensazione di una domenica mattina, con il suo focus sulla guarigione, l’intimità, l’anima e l’impegno. Include “Honey“, “una sensuale traccia R&B di ispirazione jazz” con Muni Long e “Wonder Woman“, un toccante tributo al potere e alla grazia di tutte le donne nella vita di Legend con i nostalgici e pieni di sentimento Dap Kings. Altre tracce di ACT II includono “Good”, con Ledisi, una storia di guarigione intima e il sollievo che deriva dal sapere che hai una relazione con la persona giusta e “Pieces”, una ballata di una bellezza devastante sulla convivenza con la perdita e il dolore.

“Legedn” ha la sensazione di un classico, eppure profuma di nuovo e fresco, con un’atmosfera giocosa e avventurosa. Allo stesso tempo, afferma il suo posto nel canone della Black art, dove onorare la propria storia ancestrale fa tanto parte dell’esistenza quanto l’amore, la bellezza e la gioia.

“Non mi sento mai separato dai miei antenati“, ha detto John Legend. “Ho una tale riverenza per la mia eredità musicale, che non sento di aver bisogno di lasciarla alle spalle per essere avventuroso, o creativo, o per provare qualcosa di nuovo. Quando creo qualcosa, sento ancora le voci e le influenze di Stevie, Marvin, Curtis, Aretha, Nina, Donny e Prince.

L’artista ha poi aggiunto: “I musicisti neri sono sempre stati in prima linea nell’innovazione nella musica. Ma mentre penso che l’hip hop riguardi sempre le novità, con la musica soul, siamo un po’ più nostalgici… e speriamo che quello che siamo stati in grado di fare con Legend sia quella sintesi tra il guardare avanti, ma anche il connettersi con il luogo e la storia da cui veniamo.”

In occasione dell’uscita del nuovo album, John Legend suonerà l’estratto “Pieces” ai prossimi 74° Emmy Awards il 12 settembre 2022.

LEGEND Tracklist:

ACT I

Rounds ft. Rick Ross Waterslide Dope ft JID Strawberry Blush ft. Free Nationals Guy Like Me All She Wanna Do Splash ft. Jhene Aiko, Ty Dolla $ign You Fate ft. Amber Mark Love ft. Jazmine Sullivan One Last Dance All She Wanna Do ft. Saweetie



ACT 2