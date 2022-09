Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: ecco tutto ciò che non sai

A partire da lunedì 12 settembre torna l’atteso appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione della serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1. Scopriamo, insieme, cosa ci suggeriscono le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: non mancheranno i colpi di scena

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha riscattato le quote di Umberto Guarnieri, escludendolo dal Grande Magazzino milanese. Nel frattempo, la relazione sentimentale con Flora Gentile Ravasi mette a dura prova la serenità generale. Si rischiano, infatti, conseguenze molto gravi.

La nuova stagione tra nuovi ingressi e addii

Durante questa nuova stagione verranno assunte due nuove commesse. Si tratta di Elvira e di Clara, la quale si scontrerà sin da subito con Irene Cipriani. Nel frattempo due famosi personaggi della serie sono pronti a lasciare tutto. Stiamo parlando di Agnese Amato e di Vittorio Conti. Quali sono i motivi che potrebbero spingere i due ad andare via?

Agnese e Adelaide: due mondi che non si comprendono

Agnese non sopporta più l’arroganza della Contessa Adelaide. Pur di ribellarsi, arriva a prendere un’amara e sofferta decisione. Vittorio Conti, intanto, si trova a dover placare le proteste delle dipendenti de Il Paradiso e pregherà Agnese di tornare nel Grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: un nuovo amore per Vittorio

Come anticipato dall’attore Alessandro Tersigni, in questa stagione della soap, Vittorio supererà il matrimonio fallito con Marta Guarnieri e si innamorerà di nuovo. Ma in che modo? Non ci resta che seguire la soap opera per scoprirlo!