Rangers-Napoli: le probabili formazioni del match di Champions League

Questa sera all’Ibrox Stadium di Glasgow andrà in scena il match tra Rangers e Napoli, valido per il secondo turno di Champions League. Le due formazioni si affronteranno a viso aperto, provando entrambe a conquistare i tre punti. La gara sarà trasmessa, oltre che su Canale 5, anche su Sky Sport Uno, Now Tv e Mediaset Infinity+. A dirigere i giochi sarà lo spagnolo Lahoz.

QUI RANGERS – Van Bronckhost si affiderà a McGregor tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da King, Sands, Goldson e Barisic. A centrocampo spazio a Lundstram e Davis come coppia in mediana, mentre Arfield, Kamara e Kent comporranno la batteria dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Colak.

QUI NAPOLI – Meret dovrebbe partire titolare in porta. Contro i Rangers Spalletti dovrebbe confermare la linea difensiva titolare, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski formeranno il terzetto di centrocampo, mentre con Politano e Kvaratskhelia in attacco scalpita Simeone dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Rangers-Napoli

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; King, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis; Arfield, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst. A disposizione: McCrorie, Yilmaz, Davies, B. King, Tavernier, Jack, Ritchie-Osler, Morelos, Sakala, Wright, Matondo. Indisponibili: McLaughlin, Helander, Hagi, Souttar, Lawrence

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombelé, Zerbin, Raspadori. Indisponibili: Osimhen, Lozano

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

GUARDALINEE: Cebrian Devis-Del Palomar.

IV UOMO: Munuera.

VAR: Fritz.

AVAR: Dankert.