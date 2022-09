Juventus-Benfica, le probabili formazioni del match

Ieri è già iniziata la seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League. Questa sera il programma vedrà in listino il match Juventus-Benfica. Toccherà quindi ai bianconeri emulare il risultato positivo dell’Inter vista ieri contro il Viktoria Plzen. Dopo le controversie avute in campionato per il discusso match dell’Allianz, la Juve vorrà scrollarsi di dosso i primi 60 minuti giocati contro la Salernitana. Allegri sa che adesso la sua squadra ha bisogno di una vittoria più che mai.

La Juventus ha capito che ormai le due punte per questo inizio di stagione sono essenziali. Milik è troppo in forma per essere lasciato in panchina, per questo verrà confermato insieme a Vlahovic in attacco. Difesa a tre dietro, e Miretti ancora una volta titolare nel centrocampo bianconero. Scalzato ormai di varie lunghezze l’insidia Fagioli.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Juventus-Benfica.

Probabili formazioni

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Di Maria, Kean.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt. A disposizione: Leite, Brooks, Ristic, Bah, Aursnes, Draxler, Bernardo, Ciquinho, Gonçalves, Musa, H. Araujo, Pinho.

ARBITRO: Zwayer (Ger).

GUARDALINEE: Lupp-Achmüller.

IV UOMO: Jablonski.

VAR: Dankert.

AVAR: Van Boekel (Ola).