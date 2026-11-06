Tutto per la mia famiglia, trame dal 9 al 13 novembre 2026: Nebahat contro Akif e la tragedia di Kaan

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 9 al 14 novembre 2026 su Canale 5, nella dizi turca Tutto per la mia famiglia, Nebahat vuole vendicarsi dell’ex marito Akif dopo le sue seconde nozze. Kaan e Susen cadono dal ballatoio della caffetteria scolastica e Kaan muore in ospedale. Le puntate vanno in onda alle 16:10 circa, il 12 novembre anche in prima serata.

I punti chiave Nebahat vuole rivelare ai fratelli Eren le responsabilità dell’ex marito Akif, dopo il secondo matrimonio di lui.

Akif ferma Nebahat minacciando di denunciarla alla polizia e di consegnare l’oggetto con cui ha colpito Resul, causandone la morte.

Kaan e Susen precipitano dal ballatoio della caffetteria scolastica: Susen se la cava con alcune fratture, Kaan muore in ospedale.

Orhan lascia la casa di famiglia, trova una stanza di proprietà di Gonul e inizia a lavorare nel ristorante di lei, mentre Sengul medita vendetta.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 ogni giorno alle 16:10 circa e il 12 novembre 2026 anche in prima serata.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, Nebahat vuole vendicarsi di Akif dopo il nuovo matrimonio dell’ex marito.

La dizi turca, titolo originale Kardeşlerim, va in onda ogni giorno alle 16:10 circa su Canale 5. Il giovedì sera, il 12 novembre 2026, torna anche in prima serata. Le trame complete pubblicate riguardano le puntate dal 9 al 13 novembre 2026.

Nebahat vuole svelare ai fratelli Eren le colpe di Akif

Nebahat, furiosa per il secondo matrimonio di Akif, decide di rivelare ai fratelli Eren tutte le responsabilità dell’ex marito. Nelle puntate dal 19 al 24 ottobre 2026 era stato Akif a decidere di divorziare da lei.

Kaan scopre le intenzioni di Nebahat e le riferisce subito al padre Akif. Akif ferma Nebahat con una minaccia: denunciarla alla polizia e consegnare agli agenti l’oggetto con cui ha colpito Resul, causandone la morte.

Con questo gesto Kaan si riavvicina ad Akif, che ha già avviato la procedura per riconoscerlo ufficialmente.

Susen vuole parlare a Omer e Kaan cerca di fermarla

Il segreto di Akif torna a rischio quando la professoressa Filiz assegna un tema agli studenti. Susen, divorata dai sensi di colpa, decide di rivelare a Omer tutto ciò che sa sulla morte di Kadir.

Kaan intuisce le intenzioni di Susen e prova a impedirle di parlare. Nel tentativo precipita insieme a lei dal ballatoio della caffetteria scolastica.

Kaan muore in ospedale e Akif chiede a Susen di tacere

Susen e Kaan sono in condizioni critiche e vengono portati in ospedale. Akif si scaglia contro il preside, mentre Doruk, in ospedale, è in preda ai sensi di colpa per come ha trattato Kaan in passato.

Susen viene dichiarata fuori pericolo: la caduta le ha provocato alcune fratture, ma se la caverà. Akif la invita a non raccontare a nessuno quanto è accaduto.

Le condizioni di Kaan sono invece molto gravi e, nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo muore.

Orhan lascia casa e Sengul medita vendetta

Orhan ha lasciato la casa di famiglia e non sa dove passare la notte. Trova rifugio in una piccola stanza di proprietà di Gonul e inizia a lavorare nel ristorante di lei.

Stanco delle discussioni con Sengul, Orhan decide di allontanarsi definitivamente da lei. Sengul non accetta la scelta e comincia a meditare vendetta.

Un mese dopo la tragedia, Susen torna a scuola e il suo rientro riaccende le tensioni legate alla morte di Kaan. Ayla, intanto, diventa sempre più ossessionata dalla sicurezza dell’istituto e vuole evitare un altro incidente.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 ogni giorno alle 16:10 circa. Il giovedì sera, il 12 novembre 2026, la dizi turca torna anche in prima serata. Che cosa succede a Kaan in Tutto per la mia famiglia? Kaan intuisce che Susen vuole rivelare a Omer ciò che sa sulla morte di Kadir e prova a fermarla. Nel tentativo precipita con lei dal ballatoio della caffetteria scolastica. Le sue condizioni sono molto gravi e, nonostante gli sforzi dei medici, Kaan muore in ospedale. Perché Nebahat vuole vendicarsi di Akif in Tutto per la mia famiglia? Nebahat è furiosa per il secondo matrimonio dell’ex marito Akif e decide di rivelare ai fratelli Eren tutte le sue responsabilità. Akif la ferma minacciando di denunciarla alla polizia e di consegnare l’oggetto con cui ha colpito Resul, causandone la morte. Qual è il titolo originale di Tutto per la mia famiglia? Il titolo originale di Tutto per la mia famiglia è Kardeşlerim. Si tratta di una dizi turca trasmessa su Canale 5. Che fine fa Susen in Tutto per la mia famiglia? Susen viene dichiarata fuori pericolo: la caduta le provoca alcune fratture, ma se la caverà. Akif la invita a non raccontare a nessuno quanto è accaduto. Un mese dopo la tragedia Susen torna a scuola e il suo rientro riaccende le tensioni legate alla morte di Kaan.