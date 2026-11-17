di Redazione ZON

In sintesi. La Ducati Desmosedici GP7 con cui Casey Stoner vinse il titolo MotoGP 2007 è stata venduta a Città del Messico per circa 207.000 euro, il prezzo più alto dell’asta. L’asta dell’istituto messicano Indep si è svolta l’11 e il 12 novembre 2026 e ha riguardato le moto sequestrate all’ex snowboarder canadese Ryan James Wedding.

I punti chiave L’istituto messicano Indep ha messo all’asta 62 moto da corsa l’11 e il 12 novembre 2026 e ne ha vendute 57.

La Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner è stata venduta per circa 207.000 euro, il prezzo più alto dell’asta.

La Honda NSR500 di Mick Doohan è la seconda cifra più alta, con circa 188.000 euro.

L’incasso complessivo dell’asta è di circa 60 milioni di pesos, pari a 2,8 milioni di euro, destinati a beneficenza e scopi sociali.

L’avvocato di Ryan James Wedding contesta la vendita e circa sette moto delle foto della polizia non compaiono nel catalogo finale.

La Ducati Desmosedici GP7 con cui Casey Stoner vinse il titolo MotoGP 2007 è stata venduta a Città del Messico per circa 207.000 euro, il prezzo più alto dell’asta delle moto di Ryan James Wedding.

Chi è il proprietario delle moto e perché sono finite all’asta

Ryan James Wedding, detto «Conrad King», ha 45 anni ed è un ex snowboarder canadese, presente alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002. È accusato di guidare una rete di traffico di cocaina legata al cartello di Sinaloa. È stato arrestato a gennaio 2026 e attende il processo in un carcere federale di Los Angeles.

Le 62 moto da corsa sono state sequestrate a Wedding nel dicembre 2025. L’istituto messicano Indep, che rivende i beni confiscati, le ha battute all’asta l’11 e il 12 novembre 2026. Ne sono state vendute 57. I proventi andranno in beneficenza e a scopi sociali, e il primo beneficiario sarà un conservatorio di musica.

Quanto hanno incassato le moto e quali sono state le più pagate

L’incasso complessivo è stato di circa 60 milioni di pesos, pari a 2,8 milioni di euro. La stima iniziale era di 40 milioni di euro. Un’azienda americana ha comprato nove moto, mentre un unico partecipante ne ha acquistate 35.

Moto Prezzo (equivalente in euro) Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner circa 207.000 Honda NSR500 di Mick Doohan circa 188.000 Elf di Ron Haslam circa 59.000 Honda NSR500 di Wayne Gardner circa 59.000 Moto2 di Marc Márquez circa 41.000

Tra i lotti ci sono anche tre Ducati usate da Valentino Rossi nel biennio 2011-12, tre di Andrea Dovizioso e quattro di Loris Capirossi.

Perché molte moto erano in cattivo stato e restano dubbi sulla provenienza

Molte moto non erano conservate come pezzi da collezione. In alcuni casi la livrea rossa Ducati era sbiadita verso l’arancione, la vernice gialla era diventata quasi bianca e sulle moto c’erano foglie e rametti. Mancavano carene, dischi e viti, e diversi dischi erano ossidati. Cinque moto sono rimaste invendute.

Sui telai restavano i codici delle verifiche tecniche: VR1 per Valentino Rossi, CS1 per Stoner, LC2 per Capirossi, JL1 per Jorge Lorenzo, AI1 per Andrea Iannone, T2 per Troy Bayliss. Sulla GP7 di Stoner c’è ancora l’adesivo del GP di Gran Bretagna 2007.

Diverse date non tornano. Le moto di Lorenzo hanno componenti del 2018 e del 2020, quella di Dovizioso del 2018. Una Desmosedici 2003 di Bayliss è catalogata come Superbike 996R. La Moto2 di Márquez compare come Honda RC213V.

Il confronto tra le foto della polizia scattate durante l’irruzione e i lotti ufficiali mostra che circa sette moto non compaiono nel catalogo finale. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul trasferimento delle moto in Messico, anche perché Ducati e Dorna di norma controllano la rivendita delle MotoGP.

L’avvocato di Wedding contesta la vendita: secondo lui il Messico non aveva il titolo per disporre dei beni e rivenderli. Ducati e Honda finora non hanno rilasciato commenti.

Domande frequenti Quanto è stata venduta la Ducati di Casey Stoner all’asta? La Ducati Desmosedici GP7 con cui Casey Stoner vinse il titolo MotoGP 2007 è stata venduta per circa 207.000 euro. È il prezzo più alto dell’asta delle moto di Ryan James Wedding, svolta a Città del Messico l’11 e il 12 novembre 2026. Chi è Ryan James Wedding e perché le sue moto sono state vendute? Ryan James Wedding, detto «Conrad King», ha 45 anni ed è un ex snowboarder canadese. È accusato di guidare una rete di traffico di cocaina legata al cartello di Sinaloa ed è stato arrestato a gennaio 2026. Le sue 62 moto da corsa sono state sequestrate a dicembre 2025 e poi rivendute dall’istituto messicano Indep. Quante moto sono state vendute all’asta in Messico e quanto hanno incassato? Su 62 moto messe all’asta ne sono state vendute 57, mentre cinque sono rimaste invendute. L’incasso complessivo è stato di circa 60 milioni di pesos, pari a 2,8 milioni di euro. Dove vanno i soldi dell’asta delle moto di Wedding? Secondo il testo, i proventi dell’asta dell’istituto messicano Indep andranno in beneficenza e a scopi sociali. Il primo beneficiario sarà un conservatorio di musica. Perché la vendita delle moto di Wedding è contestata? L’avvocato di Ryan James Wedding sostiene che il Messico non avesse il titolo per disporre dei beni e rivenderli. Gli inquirenti indagano ancora sul trasferimento delle moto in Messico, e circa sette moto delle foto della polizia non compaiono nel catalogo finale.