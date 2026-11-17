Giulia Salemi a Vanity Fair: «Ho imparato a bastarmi da sola»
In sintesi. Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha dichiarato a Vanity Fair di aver imparato a bastarsi da sola. Nell’intervista, raccontata da ZON.it il 17 novembre 2026, Giulia Salemi parla di social, del rapporto ritrovato con Fariba e con il padre e della figura paterna che le manca.
I punti chiave
- Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair.
- Giulia Salemi dice a Vanity Fair: «Ho imparato a bastarmi da sola».
- Sui social Giulia Salemi decide da sola che cosa mostrare: «Se non voglio condividere, non lo faccio».
- Giulia Salemi dice di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre.
- Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip.
Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui dice: «Ho imparato a bastarmi da sola». Nello stesso colloquio parla di lavoro, social e famiglia.
Cosa ha raccontato Giulia Salemi a Vanity Fair
Nell’intervista a Vanity Fair, Giulia Salemi racconta i suoi nuovi progetti lavorativi. Parla anche della propria situazione sentimentale, ed è in questo passaggio che arriva la frase «Ho imparato a bastarmi da sola».
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip. Salemi è oggi tra i volti di The Traitors su Prime Video.
Perché sui social sceglie di condividere solo ciò che vuole
Sul rapporto con i social network, Giulia Salemi è netta: decide lei che cosa mostrare e che cosa tenere per sé. La sua frase è: «Se non voglio condividere, non lo faccio».
Il rapporto con Fariba e la figura paterna che manca
Giulia Salemi dice a Vanity Fair di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre. Il recupero dei legami familiari convive, nelle sue parole, con una mancanza che la accompagna da anni.
«Mi manca tanto quella figura paterna che mi è stata privata dall’età adolescenziale a oggi.»
La dichiarazione sulla figura paterna è di Giulia Salemi ed è contenuta nella stessa intervista a Vanity Fair in cui compare la frase sul «bastarsi da sola».
Domande frequenti
Cosa ha detto Giulia Salemi a Vanity Fair?
In un’intervista a Vanity Fair, Giulia Salemi ha detto: «Ho imparato a bastarmi da sola». Nello stesso colloquio Giulia Salemi parla di lavoro, social e famiglia.
Cosa pensa Giulia Salemi dei social?
Giulia Salemi sostiene di decidere da sola che cosa mostrare e che cosa tenere per sé. La sua frase a Vanity Fair è: «Se non voglio condividere, non lo faccio».
Giulia Salemi ha ritrovato il rapporto con il padre?
Giulia Salemi dice a Vanity Fair di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre. Aggiunge però che le manca tanto quella figura paterna che le è stata privata dall’età adolescenziale a oggi.
Quando si sono conosciuti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip.
In quale programma è protagonista Giulia Salemi?
Giulia Salemi è protagonista di The Traitors, programma in onda su Prime Video. Ne parla nell’intervista rilasciata a Vanity Fair.
Immagine di repertorio
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