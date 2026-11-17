di Redazione ZON

In sintesi. Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha dichiarato a Vanity Fair di aver imparato a bastarsi da sola. Nell’intervista, raccontata da ZON.it il 17 novembre 2026, Giulia Salemi parla di social, del rapporto ritrovato con Fariba e con il padre e della figura paterna che le manca.

I punti chiave Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair.

Giulia Salemi dice a Vanity Fair: «Ho imparato a bastarmi da sola».

Sui social Giulia Salemi decide da sola che cosa mostrare: «Se non voglio condividere, non lo faccio».

Giulia Salemi dice di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi, protagonista di The Traitors su Prime Video, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui dice: «Ho imparato a bastarmi da sola». Nello stesso colloquio parla di lavoro, social e famiglia.

Cosa ha raccontato Giulia Salemi a Vanity Fair

Nell’intervista a Vanity Fair, Giulia Salemi racconta i suoi nuovi progetti lavorativi. Parla anche della propria situazione sentimentale, ed è in questo passaggio che arriva la frase «Ho imparato a bastarmi da sola».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip. Salemi è oggi tra i volti di The Traitors su Prime Video.

Perché sui social sceglie di condividere solo ciò che vuole

Sul rapporto con i social network, Giulia Salemi è netta: decide lei che cosa mostrare e che cosa tenere per sé. La sua frase è: «Se non voglio condividere, non lo faccio».

Il rapporto con Fariba e la figura paterna che manca

Giulia Salemi dice a Vanity Fair di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre. Il recupero dei legami familiari convive, nelle sue parole, con una mancanza che la accompagna da anni.

«Mi manca tanto quella figura paterna che mi è stata privata dall’età adolescenziale a oggi.»

La dichiarazione sulla figura paterna è di Giulia Salemi ed è contenuta nella stessa intervista a Vanity Fair in cui compare la frase sul «bastarsi da sola».

Domande frequenti Cosa ha detto Giulia Salemi a Vanity Fair? In un’intervista a Vanity Fair, Giulia Salemi ha detto: «Ho imparato a bastarmi da sola». Nello stesso colloquio Giulia Salemi parla di lavoro, social e famiglia. Cosa pensa Giulia Salemi dei social? Giulia Salemi sostiene di decidere da sola che cosa mostrare e che cosa tenere per sé. La sua frase a Vanity Fair è: «Se non voglio condividere, non lo faccio». Giulia Salemi ha ritrovato il rapporto con il padre? Giulia Salemi dice a Vanity Fair di aver ritrovato il rapporto con Fariba e quello con il padre. Aggiunge però che le manca tanto quella figura paterna che le è stata privata dall’età adolescenziale a oggi. Quando si sono conosciuti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip. In quale programma è protagonista Giulia Salemi? Giulia Salemi è protagonista di The Traitors, programma in onda su Prime Video. Ne parla nell’intervista rilasciata a Vanity Fair.