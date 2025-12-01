Meteo Salerno perturbazione in arrivo

di Pasquale Corvino

Meteo Salerno perturbazione, attese piogge e instabilità tra lunedì sera e martedì. Immacolata con tempo stabile

Le ultime previsioni confermano l’arrivo di una meteo Salerno perturbazione che colpirà la Campania nelle prossime ore. Una struttura atlantica sta infatti avanzando rapidamente verso il Mediterraneo, determinando un peggioramento del tempo anche sulla città di Salerno già dalla serata odierna, quando sono attese le prime deboli piogge. Per consultare aggiornamenti in tempo reale è possibile fare riferimento al portale dell’Aeronautica Militare.

Il fronte più attivo raggiungerà la provincia nella giornata di martedì, quando rovesci e temporali interesseranno buona parte del territorio. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, specie nelle ore centrali del giorno, e saranno intervallati da brevi e veloci schiarite. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti occidentali contribuendo a mantenere un’atmosfera dinamica e variabile.

Mercoledì torna il sole, poi nuvole ma senza piogge

Il contesto meteorologico migliorerà in modo significativo già da mercoledì. L’ingresso di correnti più asciutte lascerà spazio a cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. Le condizioni resteranno stabili anche giovedì, seppur con qualche addensamento sparso proveniente dal Tirreno, che tuttavia non sarà associato a precipitazioni.

La variabilità proseguirà nel fine settimana, quando qualche nube farà nuovamente capolino sui cieli di Salerno senza provocare fenomeni rilevanti. Le correnti cambieranno gradualmente direzione, favorendo un clima più mite nelle ore diurne e leggermente più fresco durante la notte.

Immacolata soleggiata e temperature nella media

Per il giorno dell’Immacolata si prospetta una situazione generalmente stabile. La meteo Salerno perturbazione sarà ormai lontana e la città potrà vivere una festività caratterizzata da ampie schiarite e un clima tutto sommato gradevole per il periodo. Le temperature, dopo un lieve calo previsto martedì, tenderanno a risalire leggermente pur mantenendosi in linea con le medie stagionali.

Le massime si attesteranno attorno ai 15/16°C, mentre le minime non dovrebbero scendere al di sotto dei 9/10°C. Un quadro quindi favorevole sia per gli spostamenti sia per le iniziative natalizie che stanno animando la città. Per ulteriori dettagli meteo è possibile consultare anche il sito del servizio nazionale IlMeteo.



