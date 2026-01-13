Luci d’Artista, il Comune pianifica la prossima edizione: stanziati 2,7 milioni

di Marisa Fava

Mentre le luminarie dell’ultimo periodo festivo sono ormai un ricordo, l’amministrazione comunale ha già avviato le procedure per programmare la prossima edizione di Luci d’Artista. Con largo anticipo, la Giunta ha approvato gli atti preliminari relativi all’annualità 2026/2027, delineando un investimento complessivo pari a 2,75 milioni di euro.

Una scelta strategica che consente di anticipare i tempi di progettazione e di gestione dell’iter amministrativo, considerata la complessità organizzativa di uno degli eventi più rilevanti del calendario turistico cittadino. Le risorse economiche saranno garantite dai fondi previsti dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania.

L’obiettivo dichiarato è quello di imprimere un deciso rinnovamento alla manifestazione, puntando su scenografie luminose inedite e su installazioni artistiche capaci di rafforzare l’appeal dell’evento, evitando soluzioni già viste nelle edizioni precedenti. Parallelamente, il piano prevede un rafforzamento degli aspetti legati alla sicurezza e alla gestione dei flussi.

La responsabilità operativa è stata affidata al Settore Mobilità e Pubblica Illuminazione. Contestualmente, con apposito atto dirigenziale, è stato individuato il Responsabile Unico del Progetto, A.G., funzionario dell’area tecnica comunale, che avrà il compito di trasformare le linee guida approvate in un progetto esecutivo, avvalendosi anche del supporto di operatori esterni per la fase creativa e di design.

Un percorso che segna l’avvio formale della macchina organizzativa e che lascia intendere la volontà dell’ente di consolidare e rilanciare un appuntamento ormai identitario per la città, con uno sguardo rivolto alla qualità artistica e alla sostenibilità complessiva dell’evento.